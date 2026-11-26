उदयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत दर्ज की है। गुरुवार को उप जिला प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दलीचंद डांगी ने कांग्रेस के उदयलाल डामोर को 5 मतों से हराया। डांगी को 26 वोट मिले, जबकि डामोर के पक्ष में 21 मत पड़े। जीत के बाद कलेक्ट्री परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया।

इस मौके पर राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी पहुंचे। उन्होंने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जिला परिषद में तीसरी बार भाजपा ने अपना परचम फहराया है। यह बेहद खुशी का पल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

मंत्री खराड़ी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

उप जिला प्रमुख चुनाव का परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया। कलेक्ट्री परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। दोनों विजेता पदाधिकारियों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। दलीचंद डांगी के बाहर निकलते ही समर्थकों ने आतिशबाजी की और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम मेयर पारस सिंघवी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।



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सभी 47 सदस्यों ने किया मतदान, 5 वोटों से जीते डांगी

जिला परिषद सभागार में गुरुवार (26 नवंबर) को दोपहर 3 बजे उप जिला प्रमुख पद के लिए मतदान शुरू हुआ। चुनाव में जिला परिषद के सभी 47 सदस्यों ने हिस्सा लिया। भाजपा की ओर से दलीचंद डांगी और कांग्रेस की तरफ से उदयलाल डामोर मैदान में थे। मतगणना के बाद दलीचंद डांगी को 26 और उदयलाल डामोर को 21 वोट मिले। इस तरह डांगी ने 5 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के दो वोटों की क्रॉस वोटिंग होने की बात सामने आई है।

बड़े नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया था नामांकन

इससे पहले दोनों प्रत्याशियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल डामोर के साथ उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, जिला प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे लालसिंह झाला और जिला परिषद सदस्य राजसिंह झाला मौजूद थे। वहीं, भाजपा प्रत्याशी दलीचंद डांगी के साथ जिला प्रमुख हिम्मत सिंह झाला, मेयर पारस सिंघवी सहित कई नेता पहुंचे थे।

जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा को मिले थे तीन अतिरिक्त वोट

इससे एक दिन पहले 25 नवंबर को जिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा के हिम्मत सिंह झाला ने कांग्रेस के लालसिंह झाला को हराया था। हिम्मत सिंह झाला को 27 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 20 वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा के पास 24 सदस्यों का समर्थन था, इसके बावजूद उसे तीन अतिरिक्त वोट मिले थे। अब उप जिला प्रमुख चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को 26 वोट मिलने के साथ जिला परिषद के दोनों प्रमुख पदों पर पार्टी का कब्जा हो गया है।