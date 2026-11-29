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पुलिस ने इस आपराधिक षड्यंत्र में कापरड़ा थाना क्षेत्र के रामड़ावास निवासी अनिल सारण (22) पुत्र हनुमान राम सारण और कापरड़ा के ओलवी गांव निवासी विकास विश्नोई (18) पुत्र परसाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में अनिल भदवासिया के विद्यानगर तथा विकास भदवासिया की लिंक रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के पीछे रह रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे गिरोह की अन्य कड़ियों को जोड़ा जा सके।यह मामला 20 सितंबर को हुई कार्रवाई से जुड़ा है। उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के दौरान गश्त कर रही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को सूचना मिली थी कि पंजाब के बदमाश किसी अपराध को अंजाम देने की नीयत से जोधपुर आए हैं और वे ऑफिसर मेस के पास देखे गए हैं। इस पर एयरपोर्ट थानाधिकारी भारत सिंह रावत तथा एजीटीएफ की संयुक्त टीम ने कैलाश नगर गली नंबर-1 में स्थित सनसिटी इन होटल के कमरा नंबर 204 में दबिश दी। वहां से पंजाब के फाजिल्का निवासी जसकरण सिंह उर्फ कट्टा (23) और राजिंदर उर्फ बिल्ला (23) को पकड़ा गया। दोनों बदमाशों ने शुरुआती पूछताछ में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था।तलाशी लेने पर जसकरण के बैग में रखे पीनट बटर के डिब्बे से 58 ग्राम अफीम और 43,000 रुपये नकद मिले। वहीं राजिंदर के बैग से 25 ग्राम अफीम, एक चालू रिवॉल्वर और 45,100 रुपये नकद बरामद हुए। मामले की विस्तृत जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) संदीप सिंह कर रहे हैं।मामले की गहन पड़ताल के दौरान पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत जिले के ग्राम गुम्मड़ निवासी साहिल उर्फ कालू (20) को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले से ही हरियाणा की जेल में बंद था, जिसे जोधपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर यहां लेकर आई है। जांच में सामने आया कि जोधपुर में पंजाब के बदमाशों जसकरण सिंह और राजिंदर के ठहरने तथा स्थानीय स्तर पर ठिकानों की रेकी करने का जिम्मा साहिल के पास ही था। पुलिस अब रिमांड के दौरान साहिल से पूछताछ कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस गैंग के निशाने पर शहर में और कौन-कौन लोग थे।