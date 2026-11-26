राजस्थान के आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जिला प्रमुख चुनाव में ऐसे राजनीतिक समीकरण बनाए, जिनसे भाजपा और कांग्रेस दोनों को अलग-अलग जिलों में उसके समर्थन की जरूरत पड़ी। पार्टी के पास चारों जिलों में अपने दम पर बहुमत नहीं था, लेकिन उसने स्थानीय संख्या बल के हिसाब से अलग-अलग रणनीति अपनाई। कहीं भाजपा का समर्थन लेकर अपना जिला प्रमुख बनवाया तो कहीं भाजपा को समर्थन देकर उसके प्रत्याशी को जिताया। एक जिले में कांग्रेस के साथ खड़ी हुई तो दूसरे में बराबरी के मुकाबले में लॉटरी से उसके प्रत्याशी को जीत मिली।

बांसवाड़ा और डूंगरपुर में BAP ने अपने जिला प्रमुख बनवाए, जबकि प्रतापगढ़ में भाजपा और सलूंबर में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस तरह चार जिलों में पार्टी की भूमिका अलग-अलग रही, लेकिन हर जगह जिला प्रमुख के चुनाव में उसके सदस्यों का समर्थन निर्णायक साबित हुआ।

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इस चुनाव की खास बात यह भी है कि 2020 में डूंगरपुर में जिस तरह भाजपा और कांग्रेस के सदस्य एक साथ आकर BTP (BAP का पुराना नाम) समर्थित उम्मीदवार को जिला प्रमुख बनने से रोकने में सफल हुए थे, इस बार वहां चुनावी समीकरण बदल गए। अब BAP ने चार जिलों में अलग-अलग दलों के साथ तालमेल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। डूंगरपुर को छोड़ दें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में सबसे बड़ी पार्टी अपना बोर्ड नहीं बना पाई।

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बांसवाड़ा: भाजपा के समर्थन से कांग्रेस को पीछे छोड़ा

बांसवाड़ा में कांग्रेस 43 सदस्यीय जिला परिषद में 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के लिए उसे एक और वोट की जरूरत थी। BAP के 17 और भाजपा के पांच सदस्य थे। इस स्थिति में भाजपा के पांच सदस्यों का समर्थन BAP को मिला और पार्टी की प्रत्याशी रीना रावत को 22 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी को 21 वोट मिले।

इस तरह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल नहीं कर सकी। BAP ने भाजपा के समर्थन से अपना जिला प्रमुख बनवा लिया। यहां भाजपा और BAP के बीच बना चुनावी तालमेल निर्णायक रहा।



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डूंगरपुर: कांग्रेस मैदान से हटी, बराबरी के बाद लॉटरी से फैसला

डूंगरपुर में भाजपा और BAP दोनों के पास 14-14 सदस्य थे, जबकि कांग्रेस के नौ सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और उसके सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद मुकाबला भाजपा और BAP के बीच रह गया। दोनों प्रत्याशियों को 14-14 वोट मिले। बराबरी होने पर लॉटरी से फैसला किया गया। इसमें BAP प्रत्याशी अनुतोष रोत के नाम की पर्ची निकली और वे जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। यहां BAP को किसी दूसरे दल के समर्थन के बजाय बराबर सदस्य संख्या के बीच निकले लॉटरी के फैसले से जीत मिली। कांग्रेस के चुनाव से बाहर रहने से मुकाबले का समीकरण भी बदल गया।

प्रतापगढ़: सात सदस्यों के सहारे भाजपा को दिलाई कुर्सी

प्रतापगढ़ में 25 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस के 11, भाजपा के सात और BAP के भी सात सदस्य थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। भाजपा ने BAP का समर्थन हासिल कर अपनी प्रत्याशी हकरी कुमारी मीणा को जिला प्रमुख बनवा दिया। मतदान में भाजपा प्रत्याशी को 15 और कांग्रेस प्रत्याशी को 10 वोट मिले। यानी भाजपा को अपने सात सदस्यों के अलावा आठ वोट मिले। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार BAP के सात सदस्यों का समर्थन भाजपा की जीत में निर्णायक रहा। यहां BAP ने खुद जिला प्रमुख का पद लेने के बजाय भाजपा के पक्ष में मतदान किया। इस तरह पार्टी ने अपने समर्थन के जरिए जिला परिषद की सत्ता के समीकरण में भूमिका निभाई।

सलूंबर: कांग्रेस के साथ खड़ी हुई BAP

सलूंबर में भाजपा के नौ, कांग्रेस के आठ और BAP के चार सदस्य निर्वाचित हुए थे। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। BAP ने कांग्रेस की प्रत्याशी पुष्पा कुमारी मीणा का समर्थन किया। मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी को 13 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को आठ वोट मिले। चार सदस्यों के समर्थन से कांग्रेस ने संख्या बल में बढ़त बनाई और जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली। यहां BAP ने भाजपा के बजाय कांग्रेस का साथ दिया। इस फैसले से यह भी सामने आया कि पार्टी ने चारों जिलों में किसी एक दल के साथ स्थायी चुनावी तालमेल के बजाय स्थानीय समीकरणों के अनुसार समर्थन दिया।

2020 में डूंगरपुर में कांग्रेस-भाजपा ने मिलकर रोकी थी BAP की राह

BAP की मौजूदा राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए 2020 के पंचायत चुनाव का घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है। उस समय डूंगरपुर में जिला परिषद की 27 सीटों में BTP समर्थित 13 निर्दलीय सदस्य जीते थे। भाजपा के आठ और कांग्रेस के छह सदस्य निर्वाचित हुए थे। BTP समर्थित पार्वती देवी डोडा को जिला प्रमुख बनाने के लिए कांग्रेस के एक वोट की जरूरत थी।



लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा और कांग्रेस के सदस्य एक साथ आ गए। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और उसके छह सदस्यों ने भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सूर्या अहारी को वोट दिया। सूर्या अहारी को 14 और पार्वती देवी को 13 वोट मिले। इस तरह एक वोट से BTP समर्थित प्रत्याशी चुनाव हार गईं। छह साल बाद डूंगरपुर में तस्वीर बदली हुई नजर आई। इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और भाजपा तथा BAP के बीच बराबरी के बाद लॉटरी से फैसला हुआ। BAP के अनुतोष रोत जिला प्रमुख बन गए।

चार जिलों के नतीजों में क्या है बड़ा राजनीतिक संकेत?

चारों जिलों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि BAP की भूमिका केवल अपने उम्मीदवार को जिताने तक सीमित नहीं रही। पार्टी ने अलग-अलग जगहों पर अलग राजनीतिक दलों के साथ चुनावी समीकरण बनाए। बांसवाड़ा में भाजपा के समर्थन से अपना जिला प्रमुख बनाया, डूंगरपुर में बराबरी के बाद लॉटरी से जीत हासिल की, प्रतापगढ़ में भाजपा की जीत के समीकरण में उसका समर्थन महत्वपूर्ण बताया गया और सलूंबर में कांग्रेस को समर्थन मिला।

आदिवासी अंचल में इन नतीजों ने BAP को जिला परिषदों की राजनीति में निर्णायक भूमिका में ला दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे स्थानीय निकायों में BAP की सदस्य संख्या और उसके समर्थन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकें। राजनीतिक तौर पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी एक दल के साथ स्थायी तालमेल के बजाय BAP ने जिलेवार परिस्थितियों के अनुसार समर्थन दिया। यही वजह है कि चार जिलों में पार्टी की भूमिका चार अलग रूपों में दिखाई दी।

इनका कहना है

राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि सभी राजनीतिक दल पॉलिटिकल एडजेस्टमें देखते हैं। इसके बाद सभी वैचारिक विरोध इसमें खत्म हो जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता बीएपी को इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। लेकिन चुनाव में एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए उसी पार्टी से हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया।