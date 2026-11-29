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पत्रकार कॉलोनी निवासी 87 वर्षीय प्रेमजी पंचाल के निधन के बाद उनकी पांचों बेटियों ने पुरानी सामाजिक मान्यताओं को पीछे छोड़कर अनुकरणीय मिसाल पेश की है। समाज में आमतौर पर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बेटे की मानी जाती है, लेकिन पंचाल परिवार की पांचों बेटियों तारा, लक्ष्मी और कृष्णा ने अपनी अन्य बहनों के साथ मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया तथा मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई की रस्में पूरी कीं।