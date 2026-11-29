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सचिन पायलट ने अपनी इस ट्रेनिंग के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इनमें वे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मशीन गन से फायरिंग की प्रैक्टिस करते और जवानों के साथ शारीरिक अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं।पायलट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मैंने अपनी यूनिट में कुछ समय ड्रिल और ट्रेनिंग में बिताया। आर्मी में फिजिकल फिटनेस, अनुशासन और सहनशक्ति हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता में होते हैं।'सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी में मेजर हैं। उन्होंने सितंबर 2012 में केंद्रीय दूरसंचार एवं आईटी राज्य मंत्री रहते हुए लेफ्टिनेंट के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी जॉइन की थी। इसके बाद उन्हें कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला। अक्टूबर 2023 में मेजर पद के लिए परीक्षा देने के बाद वे इस रैंक पर पहुंचे।टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े होने के कारण पायलट समय-समय पर अपनी यूनिट में जाकर सैन्य गतिविधियों और ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली कैंट में 124 सिख रेजिमेंट की यूनिट उन्हें आवंटित है। इस बार भी वे यूनिट पहुंचे और जवानों के साथ ड्रिल, फायरिंग और फिटनेस अभ्यास किया।टेरिटोरियल आर्मी नियमित सेना से अलग व्यवस्था के तहत काम करती है। इसमें निर्धारित प्रक्रिया और परीक्षा के जरिए नागरिक भी अधिकारी या जवान के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके सदस्य सामान्य समय में अपने पेशे और जिम्मेदारियों के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि जरूरत या आपात स्थिति में उन्हें सैन्य सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। ड्यूटी के दौरान रैंक के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।सचिन पायलट के परिवार में भी सैन्य सेवा की परंपरा रही है। उनके पिता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना में स्क्वॉड्रन लीडर थे। बाद में उन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा। वहीं, सचिन पायलट के दादा भारतीय सेना में हवलदार रहे थे। पायलट ने भी टेरिटोरियल आर्मी से जुड़कर इस पारिवारिक सैन्य पृष्ठभूमि को