{"_id":"6af08f4878b3b39ee403d2f9","slug":"udaipur-diwali-celebrations-in-full-swing-at-mahalakshmi-temple-the-goddess-is-adorned-with-jewelry-worth-rs-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"उदयपुर: महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की धूम, माता का सवा 8 लाख रुपये के आभूषणों से भव्य श्रृंगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उदयपुर: महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की धूम, माता का सवा 8 लाख रुपये के आभूषणों से भव्य श्रृंगार

Video Published by: Published by: आशीष कुमार Updated Sun, 08 Nov 2026 08:33 PM IST







Link Copied



उदयपुर: महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की धूम, माता का सवा 8 लाख रुपये के आभूषणों से भव्य श्रृंगार

विज्ञापन