जयपुर: दिवाली के बाद बिगड़ी हवा, धोलाई में सबसे ज्यादा 321 एक्यूआई; झोटवाड़ा में सबसे कम

जयपुर में दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों के धुएं का असर हवा की गुणवत्ता पर नजर आया। शहर के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अस्वस्थ से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार धोलाई में सबसे ज्यादा 321 AQI रहा। अग्रवाल फार्म में यह 316 और सीबीआई कॉलोनी स्टेशन-2 में 313 दर्ज किया गया। वहीं, झोटवाड़ा में सबसे कम 266 AQI रहा।

शहर के 43 स्थानों के आंकड़ों में अधिकांश इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें धोलाई, अग्रवाल फार्म, भैरो, चित्रकूट, घाट की गूणी, वैशाली नगर, शंकर नगर और टैगोर नगर सहित कई इलाके शामिल हैं। दूसरी ओर, हाथरौई, जवाहर नगर, झोटवाड़ा, महेश नगर और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जैसे इलाकों में AQI अस्वस्थ श्रेणी में रहा।

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धोलाई में सबसे ज्यादा, झोटवाड़ा में सबसे कम AQI

धोलाई में AQI 321 दर्ज किया गया। अग्रवाल फार्म में 316, सीबीआई कॉलोनी स्टेशन-2 और करोलन का बड़ में 313, भैरो, घाट की गूणी और ओमैक्स सिटी में 309 AQI रहा। अग्रवाल फार्म स्टेशन-1 में 307 और झालाना ग्राम में 306 दर्ज किया गया।

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इसके अलावा ब्लॉक-ई और प्रताप नगर में AQI 305 रहा। चित्रकूट, गुर्जर की थड़ी स्टेशन-1, कस्तूरबा नगर, सेक्टर-5 और वैशाली नगर में यह 304 दर्ज किया गया। सी-स्कीम, चित्रकूट सेक्टर-1, गंगोरी बाजार, गुर्जर की थड़ी, कांति नगर, मुरलीपुरा स्कीम, प्रताप नगर सेक्टर-11, राज आंगन, सेक्टर-1 और टैगोर नगर में AQI 303 रहा।



धोलाई में PM2.5 का स्तर भी सबसे ज्यादा

प्रदूषण में शामिल सूक्ष्म कणों की मात्रा भी कई इलाकों में अधिक रही। धोलाई में PM2.5 का स्तर 147 और PM10 का स्तर 187 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। अग्रवाल फार्म में PM2.5 का स्तर 140 और PM10 का 179 रहा। सीबीआई कॉलोनी स्टेशन-2 में PM2.5 का स्तर 137 और PM10 का 175 दर्ज किया गया।

वहीं, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में AQI 273 रहा। यहां PM2.5 का स्तर 112 और PM10 का 135 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। शहर के सभी स्थानों पर तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि नमी 43 से 44 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई।

अलग-अलग इलाकों में AQI का स्तर

नीचे दी गई तालिका में शहर के 43 स्थानों पर दर्ज AQI, PM2.5 और PM10 का ब्योरा है। AQI के आंकड़े IN AQI स्केल पर आधारित हैं।