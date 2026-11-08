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कोटा: सोती महिला पर गर्म तेल और पानी उड़ेलकर की थी हत्या, छह महीने बाद 25 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 06:31 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 09 Nov 2026 06:31 AM IST
सार

कोटा में सोती महिला पर गर्म तेल और पानी डालकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने छह महीने से फरार 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी संजय उर्फ अन्नू मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी हुलिया बदलकर अलग-अलग जगह मजदूरी कर रहा था।

 

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Kota: Accused, who had a ₹25,000 bounty on his head news in hindi
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पुलिस ने महिला के चेहरे, हाथ, पेट और छाती पर गर्म तेल तथा पानी फेंककर हत्या करने के मामले में छह महीने से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी 42 वर्षीय संजय उर्फ अन्नू मेघवाल है, जो अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गोबरिया बावड़ी के समीप रह रहा था।

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सोते समय वारदात और उपचार
पुलिस के अनुसार वारदात 8 मई की सुबह लगभग 4 बजे हुई। इससे पहले 7 मई  की रात महिला अपने परिवार के साथ घर के भीतर सो रही थी और आरोपी भी घर के चौक में सोया हुआ था। सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने रसोईघर में रखा गर्म तेल और पानी सोते समय महिला पर उड़ेल दिया। चीख-पुकार सुनकर जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया। परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसी महिला को तत्काल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में अनंतपुरा थाने में हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

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हुलिया बदलकर मजदूरी और गिरफ्तारी
वारदात के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और पुलिस से बचने के लिए तालेड़ा तथा बूंदी सहित विभिन्न स्थानों पर हुलिया बदलकर मजदूरी करने लगा। पुलिस की कई टीमों ने उसकी तलाश में अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लगभग एक महीने पहले आरोपी के कैथूनीपोल क्षेत्र में दिखने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि आरोपी वहां संचालित इंदिरा रसोई में कभी-कभी भोजन करने आता था। इसके आधार पर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया।

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