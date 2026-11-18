नागौर जिले की ग्राम पंचायत रोहिणी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा (डेम) पहले से उपलब्ध होने के बावजूद इसे जल जीवन मिशन (जेजेएम) से नहीं जोड़ा गया है। इसके चलते ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत रोहिणी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पेयजल ढांचे को जल जीवन मिशन से जोड़ने और पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द शुरू करवाने की मांग की गई है।



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ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है, लेकिन इसे जल जीवन मिशन से नहीं जोड़े जाने के कारण ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जनसंपर्क पोर्टल पर कई बार दर्ज करवाई शिकायत

ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, हर बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधिकारियों की ओर से काम को प्रस्तावित बताया जाता है, लेकिन मौके पर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ।

कलेक्टर से जल्द कार्रवाई करवाने की मांग

लगातार शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर पेयजल ढांचे को जल जीवन मिशन से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाए। साथ ही पाइपलाइन बिछाने का काम प्राथमिकता से शुरू करवाया जाए, ताकि ग्रामीणों को पेयजल संकट से राहत मिल सके। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी समस्या का समाधान करवाएगा।