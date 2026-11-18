राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में बुधवार को ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों से आए ऊंट पालकों ने अपने प्रशिक्षित ऊंटों के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में ऊंटों ने एक से बढ़कर एक अनोखे नृत्य और हैरतअंगेज करतब दिखाए। ऊंटों का प्रदर्शन देखकर मैदान में मौजूद दर्शक दंग रह गए। किसी ऊंट ने चारपाई पर चढ़कर डांस किया तो किसी ने अपने मालिक को मुंह में दबाकर करतब दिखाया।

प्रतियोगिता के दौरान ऊंटों ने अपने पालकों और प्रशिक्षकों के इशारों पर अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। एक ऊंट चारपाई पर चढ़कर थिरकता नजर आया, वहीं दूसरे ने अपने मालिक को मुंह में दबाकर करतब दिखाया। एक ऊंट ने अपने मालिक के मुंह और सीने पर पैर रखकर भी प्रदर्शन किया। इन करतबों को देखकर दर्शक हैरान रह गए। कई लोग अपने मोबाइल में ऊंटों के करतब रिकॉर्ड करते नजर आए। पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों की भीड़ जुटी रही और तालियों से मैदान गूंजता रहा।

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ऊंट पालकों ने बताया कि वे अपने ऊंटों को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ऊंटों को बचपन से ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने मालिक के इशारों और आवाज को समझने लगते हैं। पालकों के अनुसार, लंबे समय तक साथ रहने, नियमित अभ्यास और आपसी समझ के कारण ऊंट उनके निर्देशों का पालन करते हैं। यही वजह है कि प्रतियोगिता में वे बिना घबराए अलग-अलग करतब दिखाते हैं।

पुष्कर मेले में आयोजित ऊंट नृत्य प्रतियोगिता मनोरंजन के साथ राजस्थान की पशुपालन संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को भी दर्शाती है। इन करतबों के लिए ऊंटों को तैयार करने में पालकों को काफी समय और मेहनत करनी पड़ती है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट नृत्य और करतब दिखाने वाले ऊंट पालकों को सम्मानित किया गया। देशी-विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यह प्रतियोगिता मेले का प्रमुख आकर्षण रही। ऊंटों के अनोखे प्रदर्शन और पालकों के साथ उनके तालमेल ने मेले की रौनक बढ़ा दी।