नागौर: नोटों की दीवार बनाकर लक्ष्मी पूजा का वीडियो वायरल, शराब कारोबारी पर अब आयकर विभाग की नजर

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करोड़ों रुपये की नकदी के बीच परिवार संग किए गए इस पूजन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है। वायरल वीडियो में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं दिखीं। उनके बगल में 500 रुपये के नए नोटों के बंडलों को सजाया गया था। इसे एक भव्य दीवार का रूप दिया गया। ठेकेदार सुभाष अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ इस 'कैश वॉल' के सामने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते दिखे। पूजा संपन्न होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही अलग-अलग मंचों पर तेजी से वायरल हो गया। सुभाष ठेकेदार नागौर में एक बड़े शराब कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में उन्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का करीबी माना जाता है। उनके राजनीतिक और व्यावसायिक रसूख के कारण यह मामला अधिक सुर्खियों में है।दिवाली पर करोड़ों रुपये नकदी के इस खुले प्रदर्शन पर इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे धन का भद्दा प्रदर्शन बता रहे हैं। कई इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह रहे हैं। लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।खुलेआम करोड़ों रुपये की नकदी का वीडियो सामने आने के बाद अब आयकर विभाग और स्थानीय पुलिस-प्रशासन की नजर इस पर टिक गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कारोबारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विभाग इस मामले की जांच कर सकता है। यह प्रदर्शन कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है।