जयपुर: सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दो कर्मचारियों की मौत; पांच बेहोश

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जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार शाम सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे। हादसे में दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच कर्मचारी बेहोश हो गए। आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।



आग और धुएं के बीच फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

फैक्ट्री के अंदर आग लगने के कारण वहां काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग और धुएं के बीच कुछ कर्मचारी बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि अन्य इसकी चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और दमकलकर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया।



दो कर्मचारियों की मौके पर मौत, पांच अस्पताल में भर्ती

हादसे में दो कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, पांच कर्मचारी बेहोशी की हालत में मिले। सभी बेहोश कर्मचारियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों कर्मचारियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की ओर से मृतकों के परिजनों को सूचना देने की कार्रवाई भी की जा रही है।



घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती तौर पर आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही हैं।



आग बुझने के बाद सुरक्षित किया गया परिसर

हादसे की सूचना के बाद फैक्ट्री के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। दमकल की टीमों ने आग पूरी तरह बुझाने के बाद फैक्ट्री परिसर को सुरक्षित किया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और फैक्ट्री में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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