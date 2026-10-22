राजस्थान: आठ कारोबारी प्रतिष्ठानों पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई, 1.43 करोड़ रुपये जमा

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विभाग ने जयपुर के सी-स्कीम स्थित मैसर्स एजीआरएस वेंचर्स एलएलपी के परिसर पर अचल संपत्ति निर्माण से जुड़े आईटीसी के उपयोग की पड़ताल की। कार्रवाई के बाद संबंधित फर्म ने 99.76 लाख रुपये का आईटीसी स्वेच्छा से वापस लौटाया। उधर अलवर जिले के मालाखेड़ा में स्थित मैसर्स नरेश जनरल स्टोर और उससे जुड़ी फर्मों पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। संभावित कर देयता के मामले में करदाता ने 10.67 लाख रुपये का कर जमा कराया। इसके अलावा, अलवर के मुंगस्का स्थित दिल्ली रोड पर मैसर्स भव्य लुब्रिकेंट्स के यहां टर्नओवर छिपाने की आशंका पर जांच हुई, जहां व्यवसायी ने 14,03,576 रुपये स्वेच्छा से जमा किए।सीकर जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र में कार्यरत मैसर्स पी.आर.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के रिकॉर्ड में लगभग 19.90 लाख रुपये का अंतर पाया गया। विभाग इस मामले में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर भुगतान, अत्यधिक आईटीसी के दावे और पांच करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार होने के बावजूद ई-इनवॉइस जारी न करने के बिंदुओं पर जांच कर रहा है। इसके साथ ही रींगस स्थित मैसर्स शिव हार्डवेयर एंड जनरल स्टोर के व्यापार और कर दरों में गड़बड़ी के आधार पर सर्वे किया गया, जहां 10 लाख रुपये की कर अनियमितता का अनुमान है। विभाग ने यहां से दस्तावेज जब्त कर विस्तृत पड़ताल शुरू कर दी है।बारां में मैसर्स पीयूष स्टोन्स के गोदाम में मौजूद मार्बल स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर संबंधित अभिलेख जब्त किए गए। कारोबारी ने पांच लाख रुपये जमा करने की सहमति जताते हुए 2,03,272 रुपये नकद बही में जमा कराए। एक अन्य मामले में बिक्री छिपाने पर व्यवसायी ने 10.21 लाख रुपये नकद जमा कराए। वहीं, एक अन्य व्यापारी ने सात लाख रुपये नकद बही में जमा कराए। वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को समन जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद अंतिम देयता तय होगी।