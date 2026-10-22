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जयपुर: पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68.29 फीसदी मतदान, झोटवाड़ा सबसे आगे

Thu, 22 Oct 2026 09:15 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 22 Oct 2026 09:15 PM IST
सार

जयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में आठ पंचायत समितियों और जिला परिषद के 22 वार्डों में 68.29 फीसदी मतदान हुआ। झोटवाड़ा में सबसे अधिक 73.65 फीसदी और किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 62.87 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

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Jaipur Panchayat Elections: First Phase Records 68.29% Turnout, Jhotwara Leads
जयपुर में पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंचायतीराज आम चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों और जिला परिषद के 22 वार्डों में मतदान हुआ। जिले में कुल 68.29 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झोटवाड़ा पंचायत समिति में सबसे अधिक 73.65 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जबकि किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 62.87 फीसदी वोट पड़े।

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जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के अनुसार, जयपुर जिले में कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता थे। इनमें से 5 लाख 7 हजार 796 मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान के लिए निर्वाचन दलों को 21 अक्टूबर को श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर से ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ रवाना किया गया था।

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झोटवाड़ा में सबसे ज्यादा, किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम मतदान

पंचायत समिति के अनुसार मतदान प्रतिशत में झोटवाड़ा सबसे आगे रहा। यहां 73.65 फीसदी मतदान हुआ। इसके बाद मौजमाबाद में 71.44 फीसदी और दूदू में 70.52 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

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आठ पंचायत समितियों में मतदान की स्थिति इस प्रकार रही:

अब पंच-सरपंच चुनाव की तैयारी

पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद अब पंच और सरपंच पदों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसके लिए 23 अक्टूबर को नामांकन कराया जाएगा। 24 अक्टूबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान होगा। इसके बाद 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

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