राजस्थान पंचायत चुनाव: जयपुर समेत 16 जिलों में पहले चरण का मतदान आज, 85 लाख से अधिक वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि

07:56 AM, 22-Oct-2026 राजस्थान: सोलह जिलों की जिला परिषदों के लिए आज मतदान, अजमेर से उदयपुर तक सजा चुनावी मेला

राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज सोलह जिलों की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य के साथ पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को दो अलग-अलग वोट देने हैं। इसके लिए ईवीएम की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज सोलह जिलों की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य के साथ पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को दो अलग-अलग वोट देने हैं। इसके लिए ईवीएम की व्यवस्था की गई है।

07:56 AM, 22-Oct-2026 जयपुर: आठ पंचायत समितियों में मतदान शुरू, चौमूं से सांभर तक वोट डालने पहुंच रहे मतदाता



जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर पंचायत समितियों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान को लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। इन चुनावों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चयन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता दो अलग-अलग पदों के लिए मतदान करेंगे। इसके लिए ईवीएम की व्यवस्था की गई है। जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर पंचायत समितियों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान को लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। इन चुनावों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चयन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता दो अलग-अलग पदों के लिए मतदान करेंगे। इसके लिए ईवीएम की व्यवस्था की गई है।

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