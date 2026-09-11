एम्स मोहाली में विशेष जरूरतों वाले किशोरों की परवरिश पर पैरेंटिंग कार्यक्रम

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AIIMS मोहाली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म एंड न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की ओर से शुक्रवार को विशेष जरूरत वाले किशोरों की परवरिश विषय पर पैरेंटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों और देखभालकर्ताओं को किशोरों की विकासात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक जरूरतों को समझने संबंधी व्यवहारिक जानकारी दी गई। सेक्टर-79 स्थित केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को विशेष जरूरतों वाले किशोरों के बेहतर पालन-पोषण के लिए मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना रहा।

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