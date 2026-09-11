फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Retired police officers met the SSP and discussed issues

Mohali News: सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने एसएसपी से की मुलाकात, समस्याओं पर की चर्चा

Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Retired police officers met the SSP and discussed issues
मोहाली। पंजाब पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त एसएसपी वरुण शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को जिले का कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दीं और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की।
विज्ञापन




एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें सेवानिवृत्त डीएसपी सतिंदर कुमार और जी.पी. सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उचित समाधान का आश्वासन दिया। एसएसपी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विभाग और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed