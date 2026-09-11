Mohali News: सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने एसएसपी से की मुलाकात, समस्याओं पर की चर्चा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
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मोहाली। पंजाब पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त एसएसपी वरुण शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को जिले का कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दीं और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की।
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें सेवानिवृत्त डीएसपी सतिंदर कुमार और जी.पी. सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उचित समाधान का आश्वासन दिया। एसएसपी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विभाग और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा।
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एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें सेवानिवृत्त डीएसपी सतिंदर कुमार और जी.पी. सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उचित समाधान का आश्वासन दिया। एसएसपी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विभाग और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा।
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