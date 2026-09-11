Mohali News: टिप्पर की चपेट में आए दोनों युवकों को गंवानी पड़ी एक-एक टांग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:18 AM IST
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डेराबस्सी। टिप्पर की चपेट में आने से घायल बाइक सवार दो युवकों ने अपनी एक-एक टांग गंवा दी है। पीजीआई में उपचाराधीन युवकों की हालत बिगड़ने पर उनकी टांग काटनी पड़ी। टांग कटने के बाद उनके परिवारों को गहरे आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है। यह हादसा 6 सितंबर की शाम डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के नजदीक हुआ था। दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान टिप्पर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर गिरने से उनकी टांगें टिप्पर के नीचे आ गईं। गंभीर रूप से घायल युवकों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान डॉक्टरों को उनकी एक-एक टांग काटनी पड़ी। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि टिप्परों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। खनन कार्य में लगे टिप्पर दिन-रात सड़कों पर दौड़ते हैं। अधिक चक्कर लगाने की होड़ में ये वाहन यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं।
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