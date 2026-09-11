Mohali News: मंदिर से लौट रही महिला से बाइक सवारों ने झपटी सोने की बालियां

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बाइक पर पीछे बैठे युवक ने अचानक गुरपाल कौर के कान पर झपट्टा मारकर सोने की बालियां उतार लीं। अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गईं। जब तक वह शोर मचातीं, आरोपी मौके से भाग चुके थे। पीड़िता ने राहगीर की मदद से अपने परिवार को सूचना दी। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना मुल्लांपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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नयागांव। गांव बांसैपुर और तीड़ा के बीच मंदिर से लौट रही एक महिला से बाइक सवार दो युवकों ने सोने की बालियां झपट लीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग गए। यह घटना रविवार सुबह करीब नौ बजे हुई। बांसैपुर निवासी गुरपाल कौर एक अन्य महिला के साथ तीड़ा स्थित मंदिर से अपने गांव लौट रही थीं। जैसे ही वे बांसैपुर-तीड़ा सड़क के बीच पहुंची, पीछे से आए दो युवकों ने उन्हें निशाना बनाया।