Mohali News: खरड़ रैली में सुखबीर बादल का आप सरकार पर हमला, ग्रीन पेन से चल रही लूट और पुलिस की ज्यादती
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:20 AM IST
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मोहाली/ खरड़। पंजाब में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच शिरोमणि अकाली दल ने खरड़ में शक्ति प्रदर्शन किया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ग्रीन पेन विरोध दबाने और संसाधनों की लूट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बादल ने हलका प्रभारी रविंदर खैरा के साथ आयोजित रैली में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। बादल ने धूरी थाने में पुलिस प्रताड़ना के बाद एक युवक द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीन दिनों में हिरासत में प्रताड़ना और आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। ये घटनाएं पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बादल ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और विवादों से जुड़े लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने हरपाल चीमा से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई की मांग की। बादल ने मुख्यमंत्री के लोक मिलनी कार्यक्रमों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से संवाद का दावा करती है। दूसरी तरफ विरोध की आवाजों को दबाया जा रहा है। सुखबीर बादल ने वारिस पंजाब दे संगठन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे पंजाब की राजनीतिक को बांटने की साजिश करार दिया।
खरड़ के लिए अकाली दल की घोषणाएं
रैली में सुखबीर बादल ने अकाली दल की सरकार बनने पर खरड़ हलके के विकास का दावा किया। उन्होंने नयागांव को न्यू चंडीगढ़ में शामिल करने की बात कही। रेसकोर्स और वाइल्डलाइफ सफारी जैसे नए प्रोजेक्ट लाने का भी वादा किया। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन, चार रुपये किलो गेहूं और एक लाख रुपये शगुन योजना का एलान किया। बुजुर्गों की पेंशन 3100 रुपये करने और लाल डोरे के मकानों को मालिकाना हक देने की भी घोषणा की।
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खरड़ के लिए अकाली दल की घोषणाएं
रैली में सुखबीर बादल ने अकाली दल की सरकार बनने पर खरड़ हलके के विकास का दावा किया। उन्होंने नयागांव को न्यू चंडीगढ़ में शामिल करने की बात कही। रेसकोर्स और वाइल्डलाइफ सफारी जैसे नए प्रोजेक्ट लाने का भी वादा किया। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन, चार रुपये किलो गेहूं और एक लाख रुपये शगुन योजना का एलान किया। बुजुर्गों की पेंशन 3100 रुपये करने और लाल डोरे के मकानों को मालिकाना हक देने की भी घोषणा की।
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