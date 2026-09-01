चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर डटे किसान, बनने लगा लंगर

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संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने पानी और किसानों के कर्जा माफी जैसे मुद्दों को लेकर चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। यह मोर्चा 7 सितंबर तक जारी रहेगा। किसानों ने 47/48 लाइट प्वाइंट पर स्टेज बनाया है। इससे मोहाली गोल्फ क्लब से 47/48 तक रोड बंद हो गया है। गोल्फ क्लब से रूट डायवर्ट किया गया है। वहीं मोर्चे में लंगर की तैयारी शुरू हो गई है।

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