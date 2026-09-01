जीरकपुर में महिला की चाकू मारकर हत्या: पहले पति ने वारदात को दिया अंजाम, किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी

दशमेश नगर में मंगलवार सुबह एक महिला की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान करीब 37 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है।

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पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि महिला के पहले पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान महिला पर चाकू से वार कर हत्या करने की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है।पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर प्रथम दृष्टया चाकू के तीन से चार वार के निशान मिले हैं। वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। बताया जा रहा है कि पूनम पिछले करीब ढाई साल से अपने दूसरे पति के साथ दशमेश नगर में रह रही थी।वहीं, उसका पहला पति भी उसे फोन कर उसे मिलने के लिए आता-जाता रहता था। मंगलवार सुबह भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने की बात सामने आई है जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेरा बस्सी सिविल अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारण व वारदात की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस आरोपी की तलाश और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।