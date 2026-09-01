लालड़ू में अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम: बिजली सप्लाई न मिलने पर भड़के किसान, यूनियन ने दी चेतावनी

भाकियू एकता उगराहां डेराबस्सी ने मंगलवार सुबह लालड़ू के बिजली बोर्ड के एक्सईएन कार्यालय के सामने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मोटरों को पर्याप्त बिजली सप्लाई न मिलने के विरोध में संगठन ने जाम को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने की चेतावनी दी है।

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यूनियन के ब्लॉक डेराबस्सी के प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर के नेतृत्व में काफी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग अधिकारियों और हल्का विधायक खिलाफ धरना देकर जमकर नारेबाजी की।इस मौके पर हैप्पी ने बताया कि 26 अगस्त को किसानों ने मोटरों के लिए बिजली सप्लाई न मिलने के विरोध में एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया था। उस समय डीएसपी और लालड़ू थाना प्रभारी की मौजूदगी में बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आगे से बिना रुकावट बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा करीब 10 मोटरों की बिजली सप्लाई के लिए फीडर बदलने का भी आश्वासन दिया गया था।किसान नेताओं का आरोप है कि आश्वासन के छह दिन बीत जाने के बावजूद न तो फीडर बदला गया और न ही किसानों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल रही है। इससे किसानों में रोष है।भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के नेताओं ने कहा कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके चलते संगठन ने अब हाईवे जाम करने का फैसला लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक बिजली सप्लाई की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।