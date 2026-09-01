फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Ambala-Chandigarh Highway Blocked in Lalru Over Lack of Power Supply

लालड़ू में अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम: बिजली सप्लाई न मिलने पर भड़के किसान, यूनियन ने दी चेतावनी

Tue, 01 Sep 2026 11:34 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू
संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू Published by: Nivedita Updated Tue, 01 Sep 2026 11:34 AM IST
सार

किसान नेताओं का आरोप है कि आश्वासन के छह दिन बीत जाने के बावजूद न तो फीडर बदला गया और न ही किसानों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल रही है। इससे किसानों में रोष है।

विज्ञापन
Ambala-Chandigarh Highway Blocked in Lalru Over Lack of Power Supply
लालड़ू में हाईवे जाम - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाकियू एकता उगराहां डेराबस्सी ने मंगलवार सुबह लालड़ू के बिजली बोर्ड के एक्सईएन कार्यालय के सामने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मोटरों को पर्याप्त बिजली सप्लाई न मिलने के विरोध में संगठन ने जाम को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने की चेतावनी दी है।

विज्ञापन


यूनियन के ब्लॉक डेराबस्सी के प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर के नेतृत्व में काफी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग अधिकारियों और हल्का विधायक खिलाफ धरना देकर जमकर नारेबाजी की। 
विज्ञापन


इस मौके पर हैप्पी ने बताया कि 26 अगस्त को किसानों ने मोटरों के लिए बिजली सप्लाई न मिलने के विरोध में एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया था। उस समय डीएसपी और लालड़ू थाना प्रभारी की मौजूदगी में बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आगे से बिना रुकावट बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा करीब 10 मोटरों की बिजली सप्लाई के लिए फीडर बदलने का भी आश्वासन दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


किसान नेताओं का आरोप है कि आश्वासन के छह दिन बीत जाने के बावजूद न तो फीडर बदला गया और न ही किसानों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल रही है। इससे किसानों में रोष है।


भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के नेताओं ने कहा कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके चलते संगठन ने अब हाईवे जाम करने का फैसला लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक बिजली सप्लाई की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed