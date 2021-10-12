Mohali News: कुराली चकवाल स्कूल के पास 10 लाख रुपये से पेवर ब्लॉक का काम शुरू

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यह कार्य वार्ड 17 के पार्षद राजेश राठौर द्वारा मामला ध्यान में लाने के बाद शुरू किया गया। पहले यहां कच्ची जगह होने के कारण बारिश में कीचड़ हो जाता था। इससे आम लोगों और स्कूल के छात्रों को परेशानी होती थी। पेवर ब्लॉक लगने से अब उन्हें राहत मिलेगी। स्कूल की प्रबंधक कमेटी ने काउंसिल प्रधान और पार्षदों का आभार व्यक्त किया। मैनेजर बिट्टू खुल्लर के नेतृत्व में उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कई पार्षद और स्कूल प्रिंसिपल धर्मेंदर जोशी भी उपस्थित थे।

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कुराली। नगर काउंसिल ने चकवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास 10 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू किया है। काउंसिल प्रधान बहादर सिंह ओके ने अन्य पार्षदों के साथ इसका उद्घाटन किया।