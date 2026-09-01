लालड़ू में किसानों ने जाम किया हाईवे

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भाकियू एकता उगराहां डेराबस्सी ने मंगलवार सुबह लालड़ू के बिजली बोर्ड के एक्सईएन कार्यालय के सामने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मोटरों को पर्याप्त बिजली सप्लाई न मिलने के विरोध में संगठन ने जाम को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने की चेतावनी दी है।

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