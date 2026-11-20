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गुरु अंगद देव वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में आयोजित यूथ फेस्टिवल के चौथे दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और कला प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक पेंटिंग बनाई।

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