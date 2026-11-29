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संवाद न्यूज एजेंसीफतेहगढ़ साहिब। प्रशासन की अनदेखी के चलते साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से बनी नबीपुर की आधुनिक पशु मंडी खंडहर में तब्दील हो रही है। वर्ष 2012 में इस मंडी का निर्माण हुआ था। यह पंजाब की सबसे बड़ी पशु मंडियों में शामिल थी।मंडी की इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुकी हैं। पानी की टोंटियां भी उखाड़ ली गई हैं। परिसर में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है। पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर और सुरक्षा के लिए चौकीदार नहीं है। देखरेख के अभाव में लोहे का सामान चोरी हो चुका है। मंडी की दीवार के साथ पुलिस चौकी होने के बावजूद संपत्ति सुरक्षित नहीं है। यहां पहले हर महीने की 2 और 15 तारीख को पशु मेले लगते थे। अब ये मेले लंबे समय से बंद पड़े हैं। 15 तारीख को लगने वाली मंडी अब खन्ना में लगती है।अकाली दल के हलका इंचार्ज बलजीत सिंह भुट्टा ने कहा कि कभी पशुपालकों के लिए सुविधाओं से लैस रही यह मंडी अब नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। उन्होंने कहा कि पशुओं की खरीद पर खरीदार को 2700 रुपये तक फीस देनी पड़ती है। ठेकेदार करोड़ों रुपये एकत्र करता है और सरकार को भी आमदनी होती है। इसके बावजूद व्यापारियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बलजीत सिंह भुट्टा ने कहा कि एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं इस आधुनिक मंडी की सुध नहीं ली गई। पिछले साढ़े चार वर्षों में रखरखाव पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जसवीर सिंह, दमनजोत सिंह चीमा, गुरसेवक सिंह, रमनदीप सिंह, सुखबीर सिंह, जगजीत सिंह, मनरूप सिंह दालो माजरा, बलजिंदर सिंह जलवेड़ी गहलां और गुरविंदर सिंह साबी ने मंडी बंद रखने की निंदा की।