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लुधियाना में ट्रक और ऑटो की टक्कर, दो लोगों की दर्दनाक मौत

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 03:48 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 03:48 PM IST







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हंबड़ा-मुल्लांपुर मार्ग पर रविवार सुबह एक बेकाबू ट्रक और सवारी ऑटो के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में ऑटो चालक समेत तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और चार अन्य सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। ... और पढ़ें

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