लुधियाना। हलका उत्तरी के वार्ड नंबर 66 स्थित न्यू दीप नगर में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पंजाब भाजपा के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों, जिला भाजपा प्रधान सुनील मोदगिल और वार्ड पार्षद रोहित सिक्का ने निर्माण कार्य की शुरुआत की।सड़क निर्माण से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनेगी। सुनील मोदगिल ने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है। वार्ड पार्षद रोहित सिक्का ने कहा कि वार्ड के प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।