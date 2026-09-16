Ludhiana News: पुलिस रिमांड में युवक की मौत, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीबठिंडा। गांव जय सिंह वाला में चोरी के आरोप में पकड़े गए 26 वर्षीय दलेर सिंह की पुलिस रिमांड के दौरान मंगलवार शाम को तबीयत बिगड़ गई। उसे सरकारी अस्पताल संगत ले जाया गया, जहां से सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक के पिता बखशीश सिंह ने थाना संगत पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने रिमांड में उनके बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री मान से इंसाफ की मांग की। बखशीश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा दलेर सिंह नशा करता था। उसे रविवार को गांव जय सिंह वाला में चोर समझकर पुलिस को पकड़वाया गया था। सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान दलेर सिंह बिल्कुल ठीक था। मंगलवार रात को उन्हें पुलिस से बेटे की मौत की सूचना मिली।पुलिस का पक्षडीएसपी देहाती हरविंदर सिंह ने परिजनों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि दलेर सिंह को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस रिमांड दौरान मंगलवार शाम को उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। पुलिस उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल संगत ले गई थी जहां से सिविल अस्पताल रेफर किया गया। डीएसपी ने कहा कि मौत के असल कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे।