{"_id":"6ae706531651fbe47109b5f2","slug":"video-punjab-mega-ex-servicemen-rally-in-ludhiana-army-personnel-enthralled-the-audience-with-their-spectacular-performances-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में पंजाब मेगा भूतपूर्व सैनिक रैली, आर्मी के जवानों ने शानदार प्रस्तुतियों से बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना के ढोलेवाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में आयोजित पंजाब मेगा भूतपूर्व सैनिक रैली समारोह के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। जवानों ने विभिन्न सैन्य कौशल और आकर्षक परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों ने जवानों का उत्साह बढ़ाया। समारोह में सेना के शौर्य, अनुशासन और समर्पण की झलक देखने को मिली।

... और पढ़ें