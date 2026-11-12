Ludhiana News: फ्लाईओवर पर पार्सल से लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। वीरवार सुबह करीब दस बजे समराला चौक फ्लाईओवर पर एक मालवाहक वाहन पलट गया। राष्ट्रीय राजधानी से सामान लादकर आ रहे इस वाहन के पलटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।प्रारंभिक पड़ताल में वाहन चालक की आंख लग जाने को दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक का स्टीयरिंग से संतुलन बिगड़ गया था। दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई दूसरा वाहन या व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। इससे एक बड़ी जनहानि होने से बच गई और किसी को कोई चोट नहीं आई। धर्मपुरा चौकी प्रभारी एएसआई राम मूर्ति दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। आगजनी की आशंका से निपटने के लिए दमकल विभाग के वाहन भी तैनात किए गए। पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले चालक को तुरंत हिरासत में ले लिया है।वाहन के बीच सड़क पर पलट जाने से मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। यातायात पुलिस कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति संभाली। क्रेन की मदद से पलटे वाहन को सड़क से हटवाया व वाहनों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो सकी।