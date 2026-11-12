{"_id":"6af5879cc8da62582a09403c","slug":"video-body-of-a-youth-found-under-suspicious-circumstances-in-jagraon-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"जगरांव में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जगरांव के गांव हांस कलां निवासी एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुलजिंदर सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक के दोस्त पर उसे नशे की ओवरडोज देने और शव रायकोट रोड पर ढाबे के पास फेंककर फरार होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखवा दिया है। मामले में ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।
चौकीमान से दोस्त के साथ गया था युवक, फिर नहीं लौटा घर
मृतक की मां जगदेव कौर ने बताया कि उनका बेटा काम के सिलसिले में राजस्थान गया हुआ था। वहां से लौटने पर वह चौकीमान उतर गया, जहां उसकी पोती मिली। पोती ने बताया कि कुलजिंदर का दोस्त उसे लेने आ रहा है। इसके बाद वह दोस्त के साथ चला गया, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि दोस्त उसे चौकीमान से लेकर गया था। जब उन्होंने दोस्त के मोबाइल पर संपर्क किया तो उसने फोन नहीं उठाया। बाद में परिजन उसके गांव पहुंचे तो दोस्त ने बताया कि उसने कुलजिंदर को रायकोट अड्डे के पास उतार दिया था और उसके बाद वह कहां गया, उसे कोई जानकारी नहीं है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।