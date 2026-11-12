Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Strong arrangements in Punjab for Chhath Puja, divers and SDRF teams will be deployed at the ghats

Ludhiana News: छठ पूजा पर पंजाब में पुख्ता इंतजाम, घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर और एसडीआरएफ टीमें

Thu, 12 Nov 2026 05:13 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 12 Nov 2026 05:13 PM IST
विज्ञापन
Strong arrangements in Punjab for Chhath Puja, divers and SDRF teams will be deployed at the ghats
लुधियाना में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां ने सिधवां नहर व सतलुज दरिया का लिया जायजा
विज्ञापन

श्रद्धालुओं की मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब सरकार 15 नवंबर को होने वाली छठ पूजा के लिए मुस्तैद है, जिसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों को घर जैसा माहौल देना है। वीरवार को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां ने लुधियाना का दौरा किया।
उन्होंने पक्खोवाल रोड और लाडोवाल में सतलुज दरिया पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सीएम मान ने छठ पूजा के भव्य और सुरक्षित आयोजन के लिए विशेष बैठक की थी। उन्होंने पूरे राज्य के प्रशासन को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि लुधियाना प्रशासन को घाटों की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। सुचारु यातायात प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे।
विज्ञापन

सहायता और निगरानी
छठ पूजा के लिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। श्रद्धालुओं और आयोजकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0161-2403100 भी जारी किया गया है। प्रशासन जरूरत के अनुसार जेसीबी मशीनें, पानी के टैंकर और तिरपाल भी उपलब्ध कराएगा। निरीक्षण के दौरान विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू, जीवन सिंह संगोवाल और डीसी हिमांशु अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रियों ने सभी परिवारों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed