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Ludhiana News: पंजाब में रोज चल रहीं गोलियां, नशे से कमजोर हो रही शूरवीरों की धरती - कटारिया

Thu, 12 Nov 2026 05:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 12 Nov 2026 05:04 PM IST
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Bullets are going off daily in Punjab, the land of brave warriors is weakening because of drugs - Kataria
राज्यपाल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे पर चिंता जताई
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ते नशे पर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में सरकार और समाज दोनों को आईना दिखाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सुरक्षा इंतजामों को संतोषजनक नहीं बताया।
कटारिया ने कहा कि राज्य में रोजाना संगीन वारदातें सामने आ रही हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने पनप रहे गन-कल्चर पर सीधा हमला किया। राज्यपाल ने कहा कि लोग बिना किसी खौफ के गोलियां दागते हैं। मामूली विवाद पर कम उम्र के लड़के भी पिस्तौल निकालने से नहीं हिचकिचाते। उन्होंने इस प्रवृत्ति को समूचे समाज के लिए बड़ा खतरा बताया।
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नशाखोरी पर राज्यपाल की अपील
नशाखोरी पर कटारिया भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नशे की लत शूरवीरों की इस धरती को खोखला कर रही है। इस बुराई को मिटाने के लिए समाज के हर प्रबुद्ध नागरिक को आगे आना होगा। नशे में फंसे युवाओं से घृणा न कर उन्हें मुख्यधारा में लौटाना जरूरी है। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि सामूहिक पहल से पंजाब 8-10 वर्षों में अपना गौरव हासिल कर लेगा।
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