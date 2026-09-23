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लुधियाना में लोगों ने पीने के पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर जताया रोष

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:22 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:22 PM IST







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लुधियाना के वॉर्ड नंबर 86 स्थित विष्णुपुरी इलाके में पीने के पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर विधायक व नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। ... और पढ़ें

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