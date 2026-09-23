Ludhiana News: अस्पताल में महिला की हालत बिगड़ने पर विभाग ने एसएमओ से मांगा जवाब

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीखन्ना। खन्ना सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद 24 वर्षीय गार्गी साहनी की हालत बिगड़ने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता दिखाई है। सिविल सर्जन लुधियाना रमनदीप कौर ने खन्ना सिविल अस्पताल के एसएमओ मनिंदर सिंह भसीन से पूरे मामले पर जवाब मांगा है।सिविल सर्जन कार्यालय ने एसएमओ को पत्र भेजकर रिपोर्ट और अस्पताल स्तर पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। एसएमओ मनिंदर भसीन अब जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सिविल सर्जन कार्यालय को भेजेंगे। रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग अगला कदम उठाएगा। सिविल सर्जन रमनदीप कौर ने स्पष्ट किया है कि जांच में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गार्गी साहनी को 17 सितंबर को प्रसव के लिए खन्ना सिविल अस्पताल लाया गया था। परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति होने पर उसे लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।बुधवार को गार्गी साहनी के भाई मयंक साहनी समेत परिवार के सदस्य खन्ना सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एसएमओ मनिंदर सिंह भसीन से मुलाकात कर शिकायत रखी लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे लुधियाना स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और रमनदीप कौर से मिले। सिविल सर्जन ने परिजनों की बात सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता मरीज की जान सुरक्षित करना है।