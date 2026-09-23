Ludhiana News: ड्रग्स की ओवरडोज से हुई युवक की मौत, चरणजीत चन्नी ने सरकारों पर उठाए सवाल

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रोपड़। रोपड़ के पास कोटला निहंग गांव में ड्रग्स के सेवन से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 27 साल के शुभम भट्टी की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई।कहा जा रहा है कि मृतक को पहले ड्रग्स की लत नहीं थी लेकिन हाल ही में बुरी संगत के कारण वह इसका शिकार हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। परिवार से बात करने के बाद, चन्नी ने पंजाब और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही, जिसके कारण युवा लगातार ओवरडोज का शिकार हो रहे हैं।चन्नी ने दावा किया कि पंजाब में हर दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत ड्रग्स से होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुखी परिवार को कैसे सांत्वना दें। जहां ड्रग्स बेचने वाले पकड़े नहीं जाते, वहीं इन मौतों से प्रभावित परिवारों को चुप करा दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन परिवारों से मिलने का आग्रह किया। भाजपा द्वारा आयोजित एंटी-ड्रग मार्च के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि केंद्र सरकार को सीमाओं पर पंजाब में ड्रग्स की आवक रोकनी चाहिए और इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।