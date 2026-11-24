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लुधियाना में अकाली-भाजपा गठबंधन की खुशी में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

पवन कुमार

Updated Tue, 24 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 08:20 PM IST







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लुधियाना में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की खुशी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने गठबंधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। ... और पढ़ें

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