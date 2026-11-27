लुधियाना। पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान पंकज अरोड़ा के रूप में हुई है।आरोपियों ने पंकज का शव बठिंडा के सेम नाले में फेंक दिया था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी आधार और गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बठिंडा से शव बरामद किया। मुख्य आरोपी मिक्की आहूजा और मृतक पंकज अरोड़ा के बीच पैसों का पुराना विवाद था। इसी रंजिश के चलते 25 नवंबर को मिक्की ने अपने साथियों के साथ पंकज का अपहरण किया। उसे लुधियाना से बठिंडा ले जाकर तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 26 नवंबर को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। डीसीपी आलम विजय सिंह की देखरेख में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने मिक्की आहूजा, शिवा जायसवाल और अजय को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार रेड कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।