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A massive crowd turned out for Raja Warring’s ‘Insaf March’ (Justice March) in Ludhiana, with a large number of Congress workers and supporters in attendance
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लुधियाना में राजा वड़िंग के इंसाफ मार्च में उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रधान एवं सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में निकाले गए इंसाफ मार्च में भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने शिरकत की।
इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मार्च के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए इंसाफ की आवाज बुलंद की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोगों के अधिकारों और इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी।
लुधियाना में उमड़ी भारी भीड़ ने मार्च को एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि का रूप दे दिया।
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