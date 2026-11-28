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पांच बाइक पर सवार 10 लुटेरों ने ओसवाल अस्पताल के सामने उनकी कार के आगे कीलें फेंककर टायर को पंक्चर कर दिया। जैसे ही अनूप शर्मा अपने साथी राज कुमार के साथ कार से बाहर निकले तो लुटेरों ने गन प्वाइंट पर दोनों से 15 से 20 हजार कैश, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा और मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए।प्रधान अनूप शर्मा ने बताया कि वह अपने साथी के साथ अमृतसर में शादी समारोह से लौट रहे थे। ओसवाल अस्पताल के पास उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वह जैसे ही कार को साइड पर लगा नीचे उतरे तो बाइक सवार लुटेरों ने उनको घेर लिया और गन प्वाइंट पर लूट की वारदात कर फरार हो गए।