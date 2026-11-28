खन्ना में भाजपा नेता से लूट: कार के आगे कीलें फेंककर टायर पंक्चर किया, गन प्वाइंट पर सोना-नकदी ले गए
संवाद न्यूज एजेंसी, खन्ना Published by: Nivedita Updated Sat, 28 Nov 2026 08:46 AM IST
सार
खन्ना के भाजपा प्रधान अनूप शर्मा और उनके साथी अमृतसर से लाैट रहे थे। ओसवाल अस्पताल के पास पांच बाइकों पर आए 10 लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और गन प्वाइंट पर लूट लिया।
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विस्तार
अमृतसर में शादी से लौट रहे खन्ना के भाजपा प्रधान अनूप शर्मा और उनके साथी के साथ लुधियाना में लूट हो गई।
पांच बाइक पर सवार 10 लुटेरों ने ओसवाल अस्पताल के सामने उनकी कार के आगे कीलें फेंककर टायर को पंक्चर कर दिया। जैसे ही अनूप शर्मा अपने साथी राज कुमार के साथ कार से बाहर निकले तो लुटेरों ने गन प्वाइंट पर दोनों से 15 से 20 हजार कैश, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा और मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए।
प्रधान अनूप शर्मा ने बताया कि वह अपने साथी के साथ अमृतसर में शादी समारोह से लौट रहे थे। ओसवाल अस्पताल के पास उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वह जैसे ही कार को साइड पर लगा नीचे उतरे तो बाइक सवार लुटेरों ने उनको घेर लिया और गन प्वाइंट पर लूट की वारदात कर फरार हो गए।
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पांच बाइक पर सवार 10 लुटेरों ने ओसवाल अस्पताल के सामने उनकी कार के आगे कीलें फेंककर टायर को पंक्चर कर दिया। जैसे ही अनूप शर्मा अपने साथी राज कुमार के साथ कार से बाहर निकले तो लुटेरों ने गन प्वाइंट पर दोनों से 15 से 20 हजार कैश, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा और मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए।
प्रधान अनूप शर्मा ने बताया कि वह अपने साथी के साथ अमृतसर में शादी समारोह से लौट रहे थे। ओसवाल अस्पताल के पास उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वह जैसे ही कार को साइड पर लगा नीचे उतरे तो बाइक सवार लुटेरों ने उनको घेर लिया और गन प्वाइंट पर लूट की वारदात कर फरार हो गए।
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