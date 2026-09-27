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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Uproar erupts again at LPU Violence follows lathi-charge on students

एलपीयू में फिर भड़का बवाल, छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद हिंसा

Sun, 27 Sep 2026 09:16 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:16 PM IST
Uproar erupts again at LPU Violence follows lathi-charge on students
पंजाब के जालधंर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रविवार शाम छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर हिंसक टकराव में बदल गया। छात्रों और पुलिस के बीच बढ़े तनाव के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाईं। मौके पर मौजूद छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लड़के-लड़कियों दोनों पर लाठियां बरसाईं।
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