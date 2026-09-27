कपूरथला में फायरिंग: गांव धालीवाल दोना में 20-25 युवकों ने घर पर चलाई गोलियां, दो घरों में की तोड़फोड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही चौकी साइंस सिटी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खाली खोल और एक कारतूस बरामद किया है।चौकी इंचार्ज एएसआई संदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में गांव धालीवाल दोना निवासी सुखप्रीत सिंह उर्फ लाडी के बयानों के आधार पर मोनू ढप्पई और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के साथ-साथ उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना का मुख्य कारण कुछ समय पहले जालंधर के गांव मंड के पास हुई लड़ाई है। हालांकि, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।पुलिस टीमों द्वारा घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।फायरिंग और घरों में तोड़फोड़ की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।