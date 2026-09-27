Jalandhar News: टैंपो-ट्रैक्टर की भिड़ंत में महिला की मौत, चालक गंभीर

अबोहर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सुजावलपुर धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं के टैंपो की गांव पतरेवाला के निकट एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। टैंपो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है।मृतक महिला की पहचान जम्मू बस्ती निवासी इंदूबाला के रूप में हुई है। शुक्रवार को इंदूबाला सुजावलपुर धाम से टैंपो में सवार होकर वापस लौट रही थी। गांव पतरेवाला के पास टैंपो की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में इंदूबाला के साथ टैंपो चालक मुकेश और सुनीता घायल हो गए। तीनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सुनीता को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर हालत के चलते मुकेश और इंदूबाला को बठिंडा रेफर किया गया था। इंदूबाला ने शनिवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। टैंपो चालक मुकेश की हालत नाजुक बनी हुई है।