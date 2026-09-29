अमित शाह की महारैली से पहले जालंधर में सुरक्षा बढ़ी: दिल्ली से पहुंचीं टीमें, हेलिपैड से पंडाल तक कड़ा पहरा

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 सितंबर को जालंधर के परागपुर में होने वाली नशा मुक्ति महारैली को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। परागपुर में जीटी रोड पर लिली रिजॉर्ट के पास करीब 63 एकड़ क्षेत्र में होने वाली इस विशाल रैली को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं जिनको आज फाइनल तैयार कर दिया गया। रैली में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। चार अलग-अलग दिशाओं से निकाली गई ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राओं’ का समापन भी इसी महारैली में होगा। आयोजकों के मुताबिक रैली को अब तक की बड़ी सभाओं में शामिल करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं।

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