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Jalandhar News: बहरीन की महिला को सामने लाने वाली रूप कौर अकाली दल से निष्कासित

Tue, 29 Sep 2026 05:36 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 05:36 PM IST
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Roop Kaur, who exposed the Bahraini woman, was expelled from the Akali Dal.
चावला प्रकरण में महिला की आवाज बनीं थी संधू
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अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर। शिरोमणि अकाली दल ने रूप कौर संधू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और कदाचार के आरोपों के चलते की गई है। संधू ने बहरीन से पंजाब पहुंची एक महिला के मामले को सार्वजनिक किया था जिसने अकाली दल के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह चावला पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
स्त्री अकाली दल की अध्यक्ष हरगोबिंद कौर ने संधू के निष्कासन की पुष्टि की। संधू ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से शिकायतकर्ता महिला को सार्वजनिक मंच दिया था। महिला ने फेसबुक लाइव पर अपनी आपबीती सुनाई और इन्साफ की मांग की। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया से पंजाब की राजनीति और धार्मिक संस्थाओं तक पहुंचा। अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ 21 अगस्त को श्री आनंदपुर साहिब थाने में मामला दर्ज हुआ था। चावला ने आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें गलत बताया था। उन्होंने अकाली दल और एसजीपीसी से अपने पदों से इस्तीफा दिया। पुलिस जांच आगे बढ़ी और चावला के लुधियाना स्थित आवास पर तलाशी हुई। पुलिस ने चावला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। संधू ने सोशल मीडिया पर अन्य महिलाओं के संपर्क में आने और बड़े खुलासों का दावा किया था।
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पार्टी नेतृत्व का कहना है कि संधू को महिला का मामला उठाने के कारण नहीं निकाला गया। निष्कासन का कारण लगातार अनुशासनहीनता और कदाचार बताया गया है। हालांकि, राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि निष्कासन इसी प्रकरण के बीच क्यों हुआ। संधू की भूमिका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने महिला की बात सीधे लोगों तक पहुंचाई।
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अब संधू के अगले कदम पर नजर :
अब पंजाब के सियासी और पंथक हलकों की नजर संधू के अगले कदम पर है। यह देखा जाएगा कि वह चावला प्रकरण पर क्या रुख अपनाती हैं। क्या वह उन अन्य मामलों से जुड़े दस्तावेज या शिकायतें सार्वजनिक करेंगी जिनका उन्होंने संकेत दिया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच जारी है। अकाली दल के एक धड़े ने विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है, जबकि श्री अकाल तख्त साहिब ने भी चावला के मामले में कार्रवाई की है।
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