Jalandhar News: जालंधर में कांग्रेस का प्रदर्शन, बावा हेनरी ने निगम पर उठाए सवाल

जालंधर। नार्थ हल्के के विधायक बावा हेनरी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सीवरेज, स्ट्रीट लाइटों और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर निगम की घटिया कारगुजारी पर नाराजगी जताई। इस दौरान पंजाब सरकार और जालंधर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।बावा हेनरी ने कहा कि लोग लंबे समय से इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और निगम इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार की अनदेखी और नगर निगम की लापरवाही से आम जनता परेशान है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर टिप्पणी करते हुए बावा हेनरी ने कहा कि चुनावों के समय ऐसी रैलियां करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में नशे का एक बड़ा नेक्सस सक्रिय है जिसमें पुलिस और प्रशासन भी शामिल हैं। बावा हेनरी ने कहा, पंजाब में नशा धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि नशे के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे गंभीरता से हल किया जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि अगर नशा रोकना है तो जमीनी स्तर पर सख्ती से काम कर इस नेक्सस को तोड़ना होगा।