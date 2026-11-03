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जालंधर में दिवित औलख का अंतिम संस्कार, कई दिग्गज कलाकार और नेता पहुंचे
हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख के पुत्र दिवित औलख का आज मॉडल टाउन श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार, नेता सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। पंजाबी कलाकारों में गिप्पी ग्रेवाल, अमृत मान, जैजी बी, रंजीत बाबा, गुरप्रीत सिंह घुग्गी, सतिंदर सरताज और कई बड़े कलाकार पहुंचे। वही कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, पंजाबी कल्चरल विभाग के सलाहकार और कैंट प्रभारी दीपक बाली, भाजपा जिला प्रधान अशोक सरीन हिक्की, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक सर्वजीत सिंह मक्कड़, सिख नेता हरपाल चड्ढा, मॉडल टाउन सांझ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल भी मौजूद रहे।
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