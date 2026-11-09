Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Chairman Basi held election-related discussions with Kejriwal and Sisodia

Jalandhar News: चेयरमैन बासी ने केजरीवाल, सिसोदिया से की चुनावी चर्चा

Mon, 09 Nov 2026 05:43 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 09 Nov 2026 05:43 PM IST
विज्ञापन
Chairman Basi held election-related discussions with Kejriwal and Sisodia
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


जालंधर। पंजाब एग्रो के अध्यक्ष मंगल सिंह बासी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और राज्य सभा सदस्य संजय सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में पंजाब के कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी विशेष चर्चा की गई।

मंगल सिंह बासी ने अरविंद केजरीवाल को बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि लोग पार्टी को पसंद करते हैं। बासी ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। बासी ने पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात की। सिसोदिया ने उन्हें पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में पूरी तरह डट जाने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी की नीतियों और किए गए वादों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। सिसोदिया ने कहा कि इससे लोगों को आप सरकार के बड़े कामों की जानकारी मिलेगी। राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने भी मंगल सिंह बासी को चुनावों को लेकर पूरी मेहनत और लगन से काम करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि पंजाब के लोगों के सभी काम होने चाहिए। लोगों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed